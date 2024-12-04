Раскрыто, кто помирил Меган Фокс с бойфрендом Machine Gun Kelly после разрыва помолвки

Барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер сумел помирить актрису Меган Фокс и ее бойфренда, рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) после разрыва помолвки. Об этом пишет In Touch Weekly.

За последний год Фокс и Бэйкер неоднократно расходились и расторгали помолвку, однако после новостей о беременности звезды «Трансформеров» стало очевидно, что возлюбленные окончательно сошлись. Как оказалось, помириться звездам помог Трэвис Баркер.

«Трэвис был в Голливуде и на музыкальной сцене десятилетиями. Он и сам испортил свою долю отношений, поэтому, когда Machine Gun Kelly пришел к нему с жалобой, что его бросила Меган, он не проявил особого сочувствия. Трэвис заставил его прекратить всю эту ерунду и протрезветь, а также вмешался в дела Меган и убедил не закрывать дверь полностью», — заявил информатор, уточнив, что без участия Трэвиса примирения, возможно, никогда бы не случилось.

Напомним, у Меган Фокс уже есть трое сыновей — Ной, Бодхи и Джорни — от бывшего супруга Брайана Остина Грина. Будущий ребенок станет первым в ее союзе с Machine Gun Kelly.

Ранее Меган Фокс рассказала о реакции сыновей на новость о ее беременности.