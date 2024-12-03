«Они отличная пара»: Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер могут сойтись после развода

Недавно Бен Аффлек привлек внимание СМИ, отпраздновав День благодарения в Лос-Анджелесе вместе бывшей женой Дженнифер Гарнер и их общими детьми. Как оказалось, актеры сохранили теплые отношения после развода. Поклонники уверены, что пара может снова сойтись, передает Super.ru.

В минувшие выходные Бен Аффлек, Дженнифер Гарнер и их дети приняли участие в благотворительной акции The Midnight Mission в честь Дня благодарения в Лос-Анджелесе. На появившихся в Сети кадрах видно, что экс-супруги выглядели счастливыми и беззаботными. Позднее пару еще пару раз засняли вместе. Как утверждают в окружении актера, в последнее время он стал больше времени проводить с бывшей женой, поскольку рядом с ней чувствует, что «может быть самим собой».

Поклонники считают, что все указывает на то, что уже скоро артисты объявят о воссоединении спустя шесть лет после развода. Более того, известно, что Бен Аффлек сейчас свободен, а у Дженнифер Гарнер, по слухам, не все так гладко в отношениях с возлюбленным Джоном Миллером.

«Они всегда выглядят так, будто им весело вместе. Они отличная пара», — пишут в Сети.

Однако ни актер, ни его бывшая жена не комментируют догадки. При этом, по информации источников, после развода Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер «поддерживают дружеские отношения».

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