Музыкант Оззи Осборн оставил после себя огромные долги: наследство артиста под вопросом

Ушедший из жизни музыкант Оззи Осборн оставил после себя налоговый долг в $5 млн (400 млн рублей — прим. «Страсти»). Из-за этого могут возникнуть сложности с распределением наследства артиста.

По данным RadarOnline.com, легенда хэви-металла и его жена Шэрон имеют две задолженности. Первую в размере $689 107 супруги получили в 2023 году, а вторую, $4 362 410, спустя год.

В 2019 году у лидера Black Sabbath выявили болезнь Паркинсона. Зимой этого года супруга артиста рассказала, что теперь он передвигается исключительно в инвалидном кресле. Но недуг не отразился на голосе, и 5 июля Оззи смог принять участие в прощальном концерте, на котором собралось 40 тысяч фанатов певца. Через две с половиной недели после этого Осборн умер.

Напомним, рок-исполнитель скончался 22 июля — об этом сообщила его семья.

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