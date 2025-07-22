Юрия Кару похоронили вне зоны «аллеи звезд», рядом с могилой Владлена Татарского

Могила режиссера Юрия Кары расположилась вне зоны «аллеи звезд», рядом с местом, где покоится военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru, находящийся на Троекуровском кладбище.

Проводить режиссера в последний путь пришли его жена, дочь, ученики и коллеги.

«Его могила находится вне зоны «аллеи звезд» — в 50 метрах от захоронения Владлена Татарского», — отмечает издание.

Напомним, что прощание с Карой прошло 22 июля в Центральной клинической больнице № 1. Жена и дочь прибыли в черных нарядах и солнцезащитных очках. Они не давали комментарии представителям прессы и скрывали слезы за очками.

Автор культовых фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита» скончался в Ялте на 71-м году жизни. Причиной смерти стал инфаркт — ранее режиссер уже сталкивался с проблемами сердца.

В последние годы режиссер активно проявлял себя в политике: поддерживал присоединение Крыма, критиковал западное кино и был включен в санкционные списки Украины и ЕС. Юрий Кара являлся заслуженным деятелем искусств и обладателем нескольких государственных наград.

Ранее мы писали о том, что звезды кино проигнорировали похороны режиссера Юрия Кары в Москве.