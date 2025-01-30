Вернувшаяся в Россию девушка Джонни Деппа рассказала, поддерживает ли с ним общение

Модель Юлия Власова, которую СМИ называют «русской девушкой актера Джонни Деппа», рассказала, поддерживает ли общение с ним после возвращения в Россию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

В октябре минувшего года модель подтвердила роман с Джонни Деппом. Манекенщица познакомилась с артистом три года назад на кинофестивале в Карловых Варах — и с того момента пара находилась в романтических отношениях. В ноябре девушка рассказала, что планирует выйти замуж. В декабре в СМИ распространилась информация о том, что Джонни Депп и Юлия Власова расстались.

При этом официально девушка свой разрыв с голливудской звездой не комментировала. Теперь же Власова призналась, что по-прежнему поддерживает общение с актером.

«Пару месяцев. Скоро увидимся», — ответила модель на вопрос подписчика о том, когда она в последний раз виделась со звездой «Пиратов Карибского моря».

Ранее Джонни Депп обратился к россиянам на премьере своего фильма.

Также «русская девушка» Джонни Деппа высказалась о его помощи с бизнесом.