61-летний Джонни Депп обратился к россиянам на премьере своего фильма

Американский актер Джонни Депп обратился к российским зрителям на премьере своего фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия». Видео с 61-летним артистом было показано перед сеансом ленты. Фрагмент публикует «Российская газета».

Перед началом были показаны несколько записанных специально к премьере видеообращений к российским зрителям. На кадрах были актеры Брюно Гуэри, Антония Деспла и Джонни Депп, который был режиссером картины. Когда он появился на экране, то были слышны аплодисменты и овации в зале. Он предстал перед зрителями в черной футболке с надписью, ковбойской куртке и с полосатым колпаком на голове.

«Мне повезло приветствовать вас на премьере своего фильма "Моди: Три дня на крыльях безумия". И спасибо, что нашли время прийти сегодня. Я, как всегда, желаю вам всего лучшего. Будьте счастливы, спасибо!» – произнес Депп и послал воздушный поцелуй.

Отмечается, что перед показом зал записал коллективное видео для знаменитости, а отдельные зрители передавали привет Деппу из Москвы. Напомним, что артист не раз бывал в столице, а теперь работает с российскими продюсерами.

Главные роли в фильме исполнили: Рикардо Скармаччо, Антония Деспла, Аль Пачино.

Ранее мы писали о том, что на премьере фильма была замечена актриса Ирина Безрукова. Она рассказала о коллекционировании картин и выгорании на работе в беседе с сайтом «Страсти».