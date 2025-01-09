«Я не возражала»: «русская девушка» Джонни Деппа высказалась о его помощи с бизнесом

Российская модель Юлия Власова, которую называют «русской девушкой» голливудского актера Джонни Деппа, решила ответить на вопросы о возможной помощи актера с ее бизнесом. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Манекенщица не подтвердила слухи о том, что звезда «Пиратов Карибского моря» помог ей с открытием ювелирного бутика в Москве.

«Люди любят посплетничать. Хотя, если бы это было правдой, я, конечно, не возражала бы», — поделилась она.

В октябре Юлия Власова подтвердила роман с Джонни Деппом. Модель познакомилась с артистом три года назад на кинофестивале в Карловых Варах — и с того момента пара находилась в романтических отношениях. В ноябре девушка рассказала, что намерена выйти замуж, однако не стала раскрывать личность избранника.

В настоящий момент Юлия Власова проживает в Москве. Девушка обучается оценке бриллиантов и собирается в будущем жить на две страны — Россию и Францию. Ее жизнь до знакомства с Джонни Деппом была связана с Чехией и модельным бизнесом.

Ранее 25-летняя дочь Джонни Деппа призналась, что ее травмировал фильм с участием отца.