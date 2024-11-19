«Я помолвлена»: российская возлюбленная Джонни Деппа готовится к свадьбе и рождению ребенка

Модель Юлия Власова рассказала, что обручилась. Имя жениха она не назвала, но уже давно ходят слухи, что она встречается с актером Джонни Деппом.

Сама россиянка сообщения о романе с голливудской звездой не подтверждает, но и не отрицает. Она делилась, что очень близка с Джонни, и он даже думал о знакомстве с ее родителями. Теперь же появились новые подробности. Оказалось, что Юлии недавно сделали предложение, и она ответила согласием.

«Я помолвлена», - объявила модель.

Кроме того, Власова отметила, что хочет стать мамой. По ее признанию, вместе с возлюбленным они планируют прибавление в семье в скором времени.

В Сети пользователи поздравили модель и Джонни Деппа, несмотря на то, что до конца неизвестно — имела в виду Юлия именно его, говоря о женихе, или же нет.

Ранее Джонни Депп высказался о скандальном разводе с Эмбер Херд. Несмотря на долгие и громкие судебные разбирательства, он заявил, что не держит на нее зла.