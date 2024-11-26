Расставание отменяется: Мадонна подогрела слухи о воссоединении с молодым бойфрендом

Две недели назад источники зарубежных СМИ сообщили, что Мадонна рассталась с 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом. Артистка никак не комментировала эти слухи, но опубликовала в соцсети новые снимки с возлюбленным. Кадры доказывают, что в паре царит идиллия.

Мадонна — активная поклонница футбола и фанатка клуба «Челси». Поэтому она отдала приемных дочерей в секцию по этому виду спорта. Недавно артистка посетила вместе с Акимом их матч.

На кадрах мужчина обнимает певицу, а она держит его за руки. Для снимка Аким надел черную куртку и шапку-ушанку. Мадонна поддержала цветовую гамму супруга, добавив к образу черные очки.

Совместные фото пары доказывают, что в их отношениях все хорошо. Они улыбаются друг другу, обнимаются и наслаждаются каждым моментом, проведенным вместе.

С Моррисом Мадонна познакомилась еще в 2022 году на съемке для одного из глянцевых журналов. Об отношениях с ним звезда объявила в июле 2024 года.

До него у звезды был роман с 30-летним боксером Джошем Поппером. Мадонна рассталась с возлюбленным из-за загруженного графика.

Ранее сообщалось, что пара рассталась из-за ревности знаменитости. Они начали встречаться около двух лет назад.