Русская девушка Джонни Деппа опровергла информацию об открытии ювелирного бизнеса в Москве

Русская девушка Джонни Деппа опровергла информацию о том, что он собирается создать бутик в Москве.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что американский актер ради своей возлюбленной Юлии Власовой планирует открыть ювелирный магазин. Сообщалось, что Депп уже даже вложил в совместный бизнес около полмиллиона долларов. Однако сама Власова уже опровергла данную информацию.

«Джонни не планирует открывать ювелирный бренд. Он не имеет к этому никакого отношения», — поделилась Юлия в беседе с изданием Super/

Кроме того, Юлия не стала скрывать, что она действительно занимается кое-каким проектом, но и подробности раскрывать не стала, и о том, будет ли принимать в этом участие ее возлюбленный, тоже неизвестно.

Напомним, что до того у девушки был бизнес в столице Чехии в сфере красоты. Но затем девушка осознала, что лучше всего работать на российском рынке, так как это намного выгоднее. Также Юлия планировала заняться ювелирными украшениями, из-за чего даже поступила в МГУ на спецкурс.

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