Экс-жена Джонни Деппа вышла на публику после объявления о второй беременности

Актриса Эмбер Херд появилась на публике после объявлении о второй беременности. Бывшая жена актера Джонни Деппа прикрылась очками, но не пряталась от папарацци. Об этом сообщает зарубежный портал Daily Mail и публикует фото.

38-летняя звезда попала в объективы фотографов, когда покупала еду на вынос. Снимки были сделаны 9 декабря в Мадриде. Эмбер шла по улице в широких голубых джинсах, сером джемпере, черной дубленке и ботинках. Она прикрыла голову кепкой, а лицо спрятала за солнцезащитными очками. При этом женщина отказалась от макияжа, но распустила волосы.

Напомним, что о второй беременности Херд сообщал портал People. 5 декабря там вышла статья с информацией о том, что женщина находится на ранних сроках, но об отце ничего не известно. Звезда якобы рассказала об «интересном положении» дочери Уне и близким людям.

Ранее актриса была в браке с Джонни Деппом, а их развод сопровождался чередой скандалов. Экс-супруги даже выясняли отношения в суде, когда женщина обвинила артиста в домашнем насилии. А адвокаты мужчины обвинили Херд в клевете и подали встречный иск. Депп утверждал, что не поднимал руку на бывшую избранницу.

В июне 2022 года суд обязал Эмбер Херд выплатить Джонни Деппу $10 млн в качестве компенсации. А актера призвали возместить ей моральный ущерб, который оценили в $2 млн.

Ранее актриса Кэти Холмс высказалась о том, что ее дочь Сури стала миллионершей благодаря Тому Крузу.