Константин Ивлев сравнил развитие ресторанного бизнеса в России со сборной по футболу

Известный шеф-повар Константин Ивлев заявил, что ресторанный бизнес в России никак не изменился в 2024 году. По его словам, в заведениях с дорогими интерьерами по-прежнему подают еду, которую можно попробовать и в обычной столовой.

«Одно и то же. Это современный тренд. Ну и в принципе это свойственно ресторанному бизнесу. Это было, есть и будет», - сказал Ивлев в интервью сайту «Страсти».

Как подчеркнул шеф, это связано с нехваткой персонала, низкими зарплатами и ростом арендной ставки.

«Людей богатых не стало. Среднего класса стало больше. Ниже среднего стало еще больше. Кто-то работает в файн-дайнинге (Fine Dining, люксовые заведения с высоким уровнем обслуживания -прим. «Страсти»), кто-то в классическом стиле. Все по-разному. Ресторанный бизнес в России развивается как сборная России по футболу», - заключил Ивлев.

Ранее Константин Ивлев объяснил, почему зрители прощали Юлии Высоцкой плохие кулинарные навыки, а теперь высмеивают ее сырники и суп из крабов. По мнению шефа, многие были так влюблены в телеведущую, что просто не замечали некоторых шалостей.

Полное интервью Константина Ивлева о личной жизни, карьере и драках читайте здесь.