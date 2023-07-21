Ругалась и материлась: Дженнифер Лопес набросилась на папарацци по пути из спортзала

Популярная исполнительница Дженнифер Лопес нецензурно выругалась в адрес фотографов, которые преследовали ее по пути из спортзала. Звезда обычно всегда была приветлива, но в этот раз разозлилась. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По данным источника, папарацци караулили артистку и не думали от нее отходить. Знаменитость всегда старалась в вежливой форме объяснить, что не готова к фотосессии. Но терпение у Лопес закончилось.

В один из дней по дороге в фитнес-зал в спортивном костюме к ней снова пристали фотографы. Она попросила оставить ее в покое. Но папарацци не поняли и дождались ее после тренировки. И тут Дженнифер не смогла сдержать эмоции.

«Отвалите! Пошли вы. Доброго вечера», – нецензурно выразилась певица, села в автомобиль и уехала.

Ранее мы писали о том, что маленький сын Аллы Пугачевой получил травму из-за преследования папарацци. Он отдыхал вместе с отцом на пляже, когда вдруг предложил ему вырыть яму в песке, чтобы спрятаться в ней от журналистов. По мнению мальчика, это помогло бы им с семьей спокойно жить без лишнего внимания.

Также стали известны подробности гонки папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл. После сенсационного заявления британской супружеской пары о том, что их такси в течение двух часов пыталось оторваться от «банд агрессивных папарацци на дюжине машин», компания Backgrid USA Inс выступила с официальным заявлением.