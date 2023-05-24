Маленький сын Аллы Пугачевой получил травму из-за преследования папарацци

Гарри и Лиза с самого рождения находятся под постоянным прицелом камер. В отличие от многих других звездных родителей, Алла Пугачева и Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ) решили не ограждать маленьких детей от медийного поля, поэтому они с юных лет стали ощущать на себе все тяжбы обратной стороны популярности. И все это весьма негативно сказалось на их психике.

Недавно муж Примадонны опубликовал архивное видео, на котором показал, как Гарри еще с пятилетнего возраста стал переживать из-за преследования папарацци. Он отдыхал вместе с отцом на пляже, когда вдруг предложил ему вырыть яму в песке, чтобы спрятаться в ней от журналистов. По мнению мальчика, это помогло бы им с семьей спокойно жить без лишнего внимания.

«Ты запрыгнешь, не видно тебя и вот. Папарацци тебя не заметят и не будут фоткать», - сказал Гарри Галкину*.

Отметим, что такое поведение мальчика с пяти лет означает, что ранняя слава нанесла ему серьезную травму. Это доказывает и то, что сейчас он предпочитает в лишний раз не показываться на видео, которые снимают родители. Так, Пугачева несколько месяцев назад показала, как Лиза танцевала вместе с другими детьми в их новом доме в Израиле. При этом Гарри стоял в стороне и старался не привлекать к себе чужие взгляды.

К слову, после эмиграции внимание со стороны папарацци к семье певицы поубавилось. За границей они не настолько популярны, поэтому могут спокойно гулять по улицам города, не беспокоясь о том, что их могут заснять в неподобающем свете. Сейчас фотографии звездных супругов и их детей появляются в Сети только тогда, когда они сами их публикуют в блогах.

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