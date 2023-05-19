Стали известны подробности гонки папарацци за принцем Гарри и Меган Маркл

После сенсационного заявления британской супружеской пары о том, что их такси в течение двух часов пыталось оторваться от «банд агрессивных папарацци на дюжине машин», компания Backgrid USA Inс выступила с официальным заявлением.

Администрация популярного фотоагентства утверждает, что фрилансеры, собиравшие информацию о принце и его супруге, действовали строго в рамках правил, не нарушая ни правил дорожного движения, ни прав четы герцогов Сассекских на частую жизнь. Backgrid USA Inс готово предоставить видеозапись, подтверждающую, что машин было не 12, а всего три и один мотоцикл, и что фотографы вели съемку, не запрещенную на улицах Нью-Йорка.

Об этом сообщают «7Дней.ru» со ссылкой на англоязычное издание Hello.

Приводится также высказывание водителя такси, на котором ехала звездная пара. По его мнению, ничего пугающего в следовавших за ним машинах не было, а сама поездка заняла куда меньше времени, нежели уверяют принц Гарри и Меган Маркл.