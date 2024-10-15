Романтичные Марго Робби и Джейкоб Элорди снялись вместе в новом проекте

Актеры Марго Робби и Джейкоб Элорди снялись вместе в новом проекте. Они появились в рекламе парфюма Chanel No.5 в роли возлюбленных. Пользователи Сети восхитились дуэтом.

Короткометражный ролик и фотографии с участием звезды фильма «Барби» и сериала «Эйфория» были опубликованы на странице бренда в соцсетях. Подробности сообщает зарубежный портал People.

Марго и Джейкоб на видео исполняют роли возлюбленных, которые находятся в разных местах, но договариваются о встрече. Девушка наносит любимые духи и решает поехать к избраннику сама, а он мчится к ее дому. Они разминулись, но в итоге все равно встретились.

Поклонники отметили, что актриса выглядела романтично в красном костюме с блейзером и юбкой. На следующих кадрах она сменила его на красный купальник. А Джейкоб выглядел брутально, когда ехал на байке.

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