Американская певица и актриса Ариана Гранде ответила критикующим ее за чрезмерную худобу. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

31-летняя исполнительница записала трек, в котором ответила на негативные комментарии касательно внешности.

«Это нож, когда ты знаешь, что они рассчитывают на твои ошибки. Это нож, когда ты так красива, что они думают, что ты фальшивая», — пропела она в видео.

Помимо этого, звезда в своей новой композиции обратила внимание на то, что устала объяснять недоброжелателям причины изменений в ее теле.

«Это нож, когда злые фанаты ненавидят хороших фанатов. Когда кто-то говорит: "Ари, я думаю, ты полностью изменилась"», — резюмировала певица.

Ранее Ариана Гранде впервые ответила на слухи о том, что увела женатого мужчину из семьи.

Также сообщалось, что 50-летняя Виктория Бекхэм продемонстрировала фигуру в облегающем платье.