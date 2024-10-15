Не скрывали чувств на публике: сын Дэвида и Виктории Бекхэм подтвердил роман с модным фотографом

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм подтвердил слухи о романе с фотографом Грей Сорренти. 22-летнего Ромео Бекхэма засняли с девушкой на романтической прогулке. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

14 октября Ромео Бекхэм был замечен с возлюбленной на прогулке в Нью-Йорке. Пара не скрывала своих чувств на публике, обнималась и целовалась. Звездный наследник был одет в белую майку и джинсы, накинув на плечи черную толстовку. Дополнили образ черная кепка и коричневые ботинки. Грей Сорренти также выбрала белую майку и джинсы, дополнив образ голубую рубашку, золотые серьги, колье и черные лоферы.

Напомним, слухи о романе пары появились в конце сентября. Тогда Ромео Бекхэма и Грей Сорренти заметили вместе на показе Saint Laurent в рамках Недели моды в Париже.

О новой избраннице молодого человека известно, что она является дочерью известного модного фотографа Марио Сорренти, который работал для журналов Vogue и Harper's Bazaar. Именно он снял культовую рекламу аромата Obsession от Calvin Klein с актрисой Кейт Мосс в 1993 году. Грей Сорренти также стала фотографом и уже принимала участие в съемках рекламы Loewe, Saint Laurent и других люксовых брендов. Кроме того, девушка снимала знаменитостей, включая Дженнифер Лопес, для обложки The Wall Street Journal и для Harper’s Bazaar.

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