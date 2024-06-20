Рок-группа Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке

Американская рок-группа Metallica анонсировала концерт в видеоигре Fortnite постером со словами на русском языке. Афиша мероприятия появилась на странице коллектива в Facebook* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

На афише в соцсети рок-группы было написано: «Рев. Драйв. Рок».

Фанаты с антироссийскими взглядами поспешили выразить свое возмущение этим фактом, написав множество негативных комментариев под анонсом. Кроме того, они разместили множество русофобских хэштегов. Несмотря на волну хейта, Metallica не стала удалять анонс.

Участники группы также не захотели объяснять, почему выбрали именно русский язык для афиши.

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