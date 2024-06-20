«Разочарована»: Джессика Бил отреагировала на пьяный арест Джастина Тимберлейка

Актриса Джессика Бил после новостей об аресте мужа, певца Джастина Тимберлейка продолжила работу на съемочной площадке сериала «Лучшая сестра». Она решила не менять свои планы из-за негативных новостей.

По данным источника издания Daily Mail, Джессика выглядела разочарованной тем, что муж сел за руль в нетрезвом состоянии, но была искренне рада тому, что с Тимберлейком ничего не случилось на дороге, и он остался жив и здоров.

«Джессика разочарована, но он ее муж, поэтому она рядом с ним и будет поддерживать его во всем. Она хотела бы, чтобы Джастин ограничил употребление алкоголя, чтобы он никогда больше не попадал в подобную ситуацию», — сказал собеседник издания.

Джастина Тимберлейка арестовали в элитном районе Хэмптонс в штате Нью-Йорк за вождение в нетрезвом виде, но в тот же день отпустили из полицейского участка. Сейчас музыкант находится в мировом турне, он рассчитывает вернуть себе былую популярность.

Ранее певица Бритни Спирс заговорила о счастье после пьяного задержания ее экс-возлюбленного Джастина Тимберлейка. Поп-принцесса заявила, что отправилась пить коктейли в Лас-Вегас.