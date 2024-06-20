In Touch Weekly: полиция задержала подозреваемую в убийстве актера Мэттью Перри

Полиция задержала подозреваемую в убийстве актера Мэттью Перри. Об этом сообщает зарубежное издание In Touch Weekly.

Осенью 2023 года тело Перри было найдено в его доме в Лос-Анджелесе. Местная полиция считает, что смерть актера не была случайной. Предполагается, что умершему дали дозу наркотиков, которая его убила. Как сообщает источник, сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили подозреваемую в деле об убийстве.

Задержанная — жена известного актера. Мэттью и подозреваемая познакомились в рехабе, где проходили лечение от зависимости. Женщина уверяет, что не имеет отношения к смерти Перри.

«Она была в полном шоке и понятия не имела, с чем связан ордер на обыск. Она наняла адвокатов и неоднократно встречалась с правоохранительными органами с тех пор, как они прибыли в ее дом. Женщина молчит о ситуации, но следователи, должно быть, что-то знали, раз получили ордер и объявились вот так», — сообщил инсайдер.

Ранее полиция не нашла никаких наркотиков на месте смерти актера Мэттью Перри. Подробности читайте в этой новости.