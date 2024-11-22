Родители Брэда Питта тяжело переживают 8-летнюю разлуку с внуками. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

По информации источника, после развода Питта с Анджелиной Джоли его родители утратили связь с внуками. До расставания актеров они играли важную роль в жизни детей, их часто можно было увидеть на семейных фотографиях. Теперь наследники Питта большую части времени проводят с матерью.

«До расставания они были частью жизни детей, и все они проводили много времени вместе. Просто душераздирающе видеть, что это больше не так. Одно дело, когда дети не видят своего отца, но то, что у Джейн и Билла нет никакой связи со своими драгоценными внуками, — это печально. Им уже за 80, и мысль о том, что они больше никогда не смогут проводить время с детьми, просто ужасна», — высказался инсайдер.

Ранее сообщалось, что 60-летний актер Брэд Питт и Инес Де Рамон отложили свадьбу ради рождения ребенка. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актриса Ана де Армас подтвердила роман с пасынком президента Кубы.