«Очень скоро завести ребенка»: почему Брэд Питт и его возлюбленная решили отложить свадьбу

60-летний актер Брэд Питт счастлив в отношениях с 31-летней возлюбленной, фитнес-тренером и дизайнером Инес Де Рамон. По данным источников, пара собирается пожениться, но приняла решение отложить свадьбу, поскольку у них сейчас другие приоритеты. Об этом сообщает In Touch Weekly со ссылкой на инсайдера.

Как утверждает собеседник издания, в настоящее время Брэд Питт и Инес Де Рамон думают в первую очередь о рождении ребенка.

«Они намерены пожениться в будущем, но рождение ребенка является гораздо более важным приоритетом для них. Вне работы Брэд полностью сосредоточен на ребенке от Инес. Чем раньше, тем лучше. Они держат пальцы скрещенными, надеясь, что скоро у них появятся хорошие новости, которыми они смогут поделиться», — заявил инсайдер.

По словам источника, актер «хочет двоих, может быть, даже троих детей» от своей избранницы.

«Он не сомневается, что Инес станет прекрасной мамой. План состоит в том, чтобы очень скоро завести как минимум одного ребенка, а затем работать над тем, чтобы сразу же после этого завести как минимум еще одного или даже двух детей», — отметил собеседник издания.

Напомним, слухи о том, что Брэд Питт и Инес Де Рамон хотят стать родителями, ходят уже давно. Если для девушки это будет первый ребенок, то у актера уже есть шестеро детей от брака с Анджелиной Джоли: 18-летняя Шайло Нувель, 16-летние Нокс Леон и Вивьен Маршелин, 23-летний Мэддокс Шиван, 20-летний Пакс Тьен и 19-летняя Захара Марли.

Ранее мы писали о том, что актриса Анджелина Джоли вышла в свет с дочерью и сыновьями.