Актриса Ана де Армас подтвердила роман с пасынком президента Кубы: целовались прямо на улице

Актриса Ана де Армас перестала скрывать чувства к пасынку президента Кубы Мануэлю Анидо Куэста. Пару засняли на улице в Мадриде прямо во время поцелуя. Фото опубликовал сайт People.

Слухи о том, что Ана начала встречаться с Мануэлем, появились в мае 2024 года. Однако подтверждений не было. Недавно же папарацци удалось поймать звезду во время свидания с пасынком кубинского президента. Актриса держала возлюбленного под руку, а в какой-то момент остановилась и поцеловала его в губы. Теперь у фанатов не осталось сомнений, что они действительно встречаются.

К слову, Мануэль Анидо Куэста не имеет никакого официального государственного поста, но его считают негласным советником президента. Он часто выходит в свет и сопровождает главу Кубы на мероприятиях.

Актриса Ана де Армас раньше состояла в отношениях с актером Беном Аффлеком. Официально о романе они объявили в 2020 году. Правда, пробыли вместе они недолго.

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