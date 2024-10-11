«Родила монстра»: на 84-летнюю мать и детей P. Diddy напали с криками у здания суда

Мать и дочери рэпера P. Diddy, обвиняемого в торговле людьми, столкнулись с нападками перед заседанием суда. 84-летняя Дженис Смэлл Комбс пришла с внучками и услышала от людей, что «родила монстра». Об этом сообщает Daily Mail.

Родительница исполнителя прибыла к зданию суда в меховом пальто, а глаза скрывала за массивными очками. Она выглядела невозмутимой рядом с 17-летними внучками Д'Лилой Стар и Джесси Джеймс.

Их ждали журналисты и публика, которая была настроена против музыканта. Они напали на женщин с криками о том, что их родственник является монстром. Напомним, что процесс над P. Diddy пройдет 5 мая 2025 года.

«Дженис, твой сын хищник! Он хищник и он заслуживает тюрьмы!» — крикнул один из мужчин.

Наследницы рэпера держались за руки и не комментировали выкрики. Но СМИ отмечают, что девочки еле сдерживали себя. Отмечается также, что отец послал родственникам воздушные поцелуи, когда увидел их в зале.

Еще одна из дочерей при этом продолжает отбиваться от критиков в соцсетях. Девушка не стала отвечать на комментарии, а просто закрыла доступ к ним. Мы писали об этом здесь.

Также стало известно о том, что рэпер остался недоволен меню в заключении. При этом его кормят пастой, бургерами и сладостями. До этого он объявлял голодовку, так как боялся отравления, но теперь отказался от своих убеждений.