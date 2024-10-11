Больше не голодает: чем кормят в заключении рэпера P.Diddy, обвиняемого в торговле людьми

Рэпер P.Diddy пожаловался на еду, которую ему дают в заключении. По всей видимости, артист решил завершить голодовку, но оказался недоволен предложенными продуктами. Об этом сообщает Super.

Адвокат P.Diddy заявил, что еда – это самая тяжелая часть тюремного заключения рэпера. Несмотря на то, что он больше не отказывается от питания, от него он не в восторге. К слову, известно, что исполнителя кормят бургерами, пастой, тако, фруктами, ростбифом, хлопьями, пирожными и другими блюдами. Что именно хочет есть в заключении артист – не уточняется.

Напомним, что в сентябре P.Diddy заявил, что не собирается прикасаться к еде в тюрьме. Объяснял он свою голодовку страхом быть отравленным.

P.Diddy был арестован по подозрению в торговле людьми и насильственных действиях сексуального характера. Предполагается, что преступления он совершал на своих «белых» вечеринках, на которые были приглашены многие иностранные знаменитости. Участники звездных тусовок предпочитают не комментировать скандал вокруг артиста.

Ранее появилась информация, что у Джастина Бибера появились психологические проблемы из-за скандала с P.Diddy.