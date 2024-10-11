18-летняя дочь P.Diddy впервые отреагировала на проклятия, которые получает из-за скандала вокруг отца

Дочь рэпера P.Diddy Ченс Комбс отреагировала на хейт в Сети, с которым столкнулась из-за скандала вокруг звездного отца. 18-летняя девушка решила не давать комментарии, как это сделала ее бабушка, а просто закрыла комментарии в личном блоге.

После ареста артиста пользователи ополчились не только на его друзей, которые участвовали в «белых» вечеринках, но и на его семью. Больше всего досталось дочери P.Diddy. Ежедневно она стала получать десятки сообщений с проклятиями и угрозами. Ей писали о том, что она ответит за преступления отца. Кроме того, хейтеры негативно высказывались о самом рэпере на странице Ченс.

Несколько недель девушка терпела и не реагировала на комментарии, но все-таки не выдержала и запретила пользователям что-либо писать под ее постами. О скандале она по-прежнему не говорит.

Отметим, что пока общественность получила комментарий только от матери рэпера. Женщина выступила с заявлением о том, что ее сын не такой монстр, которым его пытаются сейчас выставить. Она призвала дать ему шанс высказаться и защитить свое имя.

Ранее P. Diddy обвинил власти США в утечке информации по его делу.