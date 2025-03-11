Рианна ответила поклоннице на критику в адрес ее малолетних сыновей

Певица Рианна приняла во внимание критику фанатки в адрес выбора имен для детей. На это обратил внимание PEOPLETALK.

Негативный комментарий одной из пользовательниц появился под недавней публикацией исполнительницы в социальных сетях, приуроченной ко Всемирному женскому дню 8 марта. Рианна показала фотографии сыновей и сообщила, что одного из них рожала в солнцезащитных очках.

Обоих мальчиков певица родила от рэпера A$AP Rocky. Их зовут РЗА и Райот Роуз.

«Я так ненавижу имена ее детей», — написала женщина по имени Татьяна в комментариях к посту.

«Ну ок, Татьяна», — парировала ей певица.

Поклонники исполнительницы поддержали ее ответ. Многие при этом отметили, что она весьма мягко отреагировали на грубость.

Ранее мы писали о том, что A$AP Rocky избежал наказания после нападения с пистолетом на приятеля.