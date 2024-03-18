Режиссер «Шоу Трумана» объявил об уходе из кино

Австралийский режиссер и шестикратный номинант на кинопремию «Оскар» Питер Уир объявил об уходе из кино. Соответствующее заявление кинематографиста прозвучало в интервью изданию Telerama.

«Почему я перестал снимать кино? Потому что, попросту говоря, у меня больше нет сил и энергии этим заниматься», — заявил 79-летний Уир.

Напомним, Питер Уир является автором таких фильмов, как «Шоу Трумана», «Пикник у Висячей скалы», «Общество мертвых поэтов», «Галлиполи» и «Свидетель». Последняя его картина «Путь домой» вышла 14 лет назад.

Режиссер является шестикратным номинантом на «Оскар», трехкратным лауреатом премии BAFTA. В последние годы Уир отказывался от интервью и старался вести затворнический образ жизни.

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