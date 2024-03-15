Актеру из «Игры в кальмара» дали условный срок за домогательства

Южнокорейский суд приговорил к условному сроку 79-летнюю звезду «Игры в кальмара» О Ен Супо по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом пишет агентство Yonhap.

Артист был приговорен к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой применения наказания на два года. Его также обязали пройти 40-часовую программу для сексуальных преступников. Покидая зал суда, актер сообщил о планах обжаловать решение суда.

Предполагаемая жертва приставаний О Ен Су обратилась в полицию в декабре 2021 года. Выяснилось, что актер в 2017 году на гастролях обнял и поцеловал в щеку женщину против ее воли. В 2022 году звезде «Игры в кальмара» было предъявлено официальное обвинение.

Напомним, О Ен Су исполнил роль О Иль Нама, участника состязаний под номером 001 в «Игре в кальмара». В 2022 году актер получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в этом сериале. Он стал первым южнокорейцем, получившим эту престижную награду.

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