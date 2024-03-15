89-летняя Софи Лорен впервые вышла в свет после тяжелой травмы

Актриса Софи Лорен впервые вышла в свет после тяжелой травмы – перелома, полученного после падения в ванной. 89-летняя знаменитость посетила юбилей любимого ювелирного бренда Damiani и была в бриллиантах.

На это обратил внимание сайт Woman.ru.

Итальянская актриса появилась на мероприятии «100 лет страсти». Оно состоялось в миланском театре Teatro Vetra. Главными звездами стали Софи Лорен и Джессика Честейн, обе были в украшениях бренда.

Ранее Лорен признавалась в любви к бренду и называла себя его частью. Марка Damiani посвятила актрисе целую коллекцию.

Напомним, в сентябре 2023 года Лорен упала в ванной в своем доме в Швейцарии и сломала бедро и тазобедренную кость. Ее госпитализировали, врачи провели операцию. Художник Никас Сафронов, знакомый с актрисой, призывал молиться за здоровье Лорен. Он виделся со звездой в конце лета – специально летал к ней за границу.