«Оппенгеймер» завоевал семь премий BAFTA

Кинолента «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший фильм». Об этом пишет The New York Times.

Всего картина, рассказывающая о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, завоевала семь наград. Так, биографическая драма одержала победу в номинациях «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая музыка». Постановщик фильма Нолан получил звание «Лучший режиссер», исполнитель главной роли Киллиан Мерфи стал лучшим актером по версии BAFTA, а Роберт Дауни – младший был отмечен как лучший актер второго плана.

Уточняется, что «Оппенгеймер» стал лидером среди кинолент по количеству наград. Вторую позицию по количеству побед в номинациях заняла картина «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. Фильм заработал пять наград, в том числе за лучшие визуальные эффекты, лучшие костюмы и лучшую работу художника-постановщика.

Ранее мы писали, что «Оппенгеймер» получил рекордные 13 номинаций на «Оскар». На втором месте по числу номинаций также оказался фильм Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные».