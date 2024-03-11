Звезда «Железного человека» Роберт Дауни-младший получил свой первый «Оскар»

Звезда фильмов «Железный человек» Роберт Дауни-младший получил свой первый «Оскар». Он стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана», сыграв Люиса Штрауса в картине «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана, сообщает CNN.

В данной номинации соревновались: Стерлинг Келби Браун («Американское чтиво»), Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»), Райан Гослинг («Барби») и Марк Руффало («Бедные-несчастные»). В итоге главный приз забрал Роберт Дауни-младший — это первый «Оскар» в карьере 58-летнего актера.

Фильм «Оппенгеймер», основанный на реальных событиях, рассказывает историю известного физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. Ученый руководил программой по разработке ядерного оружия во время Второй мировой войны. Роберт Дауни-младший сыграл главного антогониста главного героя Льюиса Штрауса.

96-я церемония вручения премии «Оскар — 2024» состоялась вечером 10 марта в Лос-Анджелесе.

Ранее Роберт Дауни-младший раскрыл имя актера, которого, по его мнению, любят абсолютно все.