Рэперу Эминему подарили необычный торт на 52-летие: как он выглядит

Напомним, что фраза про «мамины спагетти» «There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti» прозвучала в треке рэпера к фильму «Восьмая миля», который стал культовым.

Знаменитость так любит эту еду, что два года назад открыл ресторан «Mom's Spaghetti» («Мамины спагетти») в центре своего родного города Детройта. В меню заведения всего три позиции: «мамины спагетти», «мамины спагетти с фрикадельками» и «спагетти-сэндвич». СМИ отмечают, что когда-то шеф-повару сильно досталось за соус, который был якобы слишком ресторанным, а не тем самым «из банки».

