Рэперу Эминему подарили необычный торт на 52-летие: как он выглядит

Американский рэпер Эминем отпраздновал свой день рождения с тортом в виде «маминых спагетти». Кумиру миллионов слушателей 17 октября исполнилось 52 года. В честь праздника в соцсетях был опубликован снимок с праздничным тортом, который напомнил о его главной страсти.

Зарубежные источники пишут, что креативным десертом его встретили в заведении Mom's Spaghetti («Мамины спагетти», – прим. ред.). Это случилось, когда Эминем приехал в Остин, чтобы подготовиться к выступлению на Гран-при Формулы-1.

Рэпер позировал за столиком, а перед ним был торт в виде спагетти, украшенный фрикадельками и специальным соусом.

«Он идеально отражает корни Маршалла (настоящее имя рэпера, – прим. ред.), его путь, успех и чувство юмора. Это были настоящие спагетти или сложная кулинарная шутка? Какова ваша ставка?» – пишут СМИ.