ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 октября 2024, 19:54
2 мин.

Рэперу Эминему подарили необычный торт на 52-летие: как он выглядит

Американскому рэперу Эминему подарили на 52-летие торт в виде «маминых спагетти».
Рэперу Эминему подарили необычный торт на 52-летие: как он выглядит

© LFI/Photoshot/REPORTER/East News

Американский рэпер Эминем отпраздновал свой день рождения с тортом в виде «маминых спагетти». Кумиру миллионов слушателей 17 октября исполнилось 52 года. В честь праздника в соцсетях был опубликован снимок с праздничным тортом, который напомнил о его главной страсти.

Зарубежные источники пишут, что креативным десертом его встретили в заведении Mom's Spaghetti («Мамины спагетти», – прим. ред.). Это случилось, когда Эминем приехал в Остин, чтобы подготовиться к выступлению на Гран-при Формулы-1.

Рэпер позировал за столиком, а перед ним был торт в виде спагетти, украшенный фрикадельками и специальным соусом.

«Он идеально отражает корни Маршалла (настоящее имя рэпера, – прим. ред.), его путь, успех и чувство юмора. Это были настоящие спагетти или сложная кулинарная шутка? Какова ваша ставка?» – пишут СМИ.

Рэперу Эминему подарили необычный торт на 52-летие: как он выглядит

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что фраза про «мамины спагетти» «There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti» прозвучала в треке рэпера к фильму «Восьмая миля», который стал культовым.

Знаменитость так любит эту еду, что два года назад открыл ресторан «Mom's Spaghetti» («Мамины спагетти») в центре своего родного города Детройта. В меню заведения всего три позиции: «мамины спагетти», «мамины спагетти с фрикадельками» и «спагетти-сэндвич». СМИ отмечают, что когда-то шеф-повару сильно досталось за соус, который был якобы слишком ресторанным, а не тем самым «из банки».

Ранее мы писали о том, почему Ева Лонгория покинула Лос-Анджелес.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
эминем
рэпер
торт
день рождения