«Ее подтолкнули»: раскрыто, почему Ева Лонгория покинула Лос-Анджелес

Переезд актрисы Евы Лонгории из Лос-Анджелеса в Испанию вызвал множество вопросов у публики. Как оказалось, звезда приняла такое решение посоветовавшись с подругой Викторией Бекхэм. Теперь она заинтересована быть инвестором и отойти от карьеры в кино.

49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» стала реже выходить на публику и принимать участие в телевизионных проектах. Многие задавались вопросом, куда пропала актриса и почему решила уехать в Испанию. Как оказалось, у нее теперь есть свои бизнес-планы и идеи.

По данным журналистов Daily Mail, Ева инвестировала в компанию, которая занимается производством тортильи. Женщина хочет превратить ее в «бренд стоимостью в миллиард долларов. Отмечается, что недавно бизнес удалось продать корпорации Pepsi Co за 1,2 миллиарда долларов.

В прессе уточнили, что Ева Лонгория и ее муж Хосе Бастон догадывались о такой удачной сделке и поэтому еще несколько месяцев назад уехали в испанский город Марбелья.

«На то, чтобы окунуться в мир инвестирования, ее подтолкнули несколько близких подруг, которые убеждали ее думать не только о Голливуде. Одним из самых больших вдохновителей для нее была ее лучшая подруга Виктория Бекхэм», — рассказал инсайдер.

При этом фанатам не о чем беспокоиться, так как звезда успевает колесить по миру – она побывала на Неделе моды в Париже и задействована в трех проектах.

Ранее мы писали о том, что младшего сына Бекхэмов засняли с возлюбленной, которая на 9 лет старше него.