Американский рэпер Канье Уэст раскрыл размер своего капитала. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

В соцсетях музыкант разместил скриншот Eton Venture Services, на котором сообщается, что на момент 2025 года чистый капитал рэпера составляет почти три миллиарда долларов, а точнее - 2,77 миллиарда (более 274 млрд рублей).

Примечательно, что еще в 2022-м Канье Уэст потерял статуса миллиардера, а весь минувший год в Сети активно распространялись слухи, что артист находится в шаге от банкротства.

Ранее стало известно, что Канье Уэст заработал 3 млн долларов за сутки на продаже резиновых тапочек. Исполнитель выпустил новую модель обуви от принадлежащего ему бренда Yeezy под названием YZY SL-01, которая отличается необычной формой и быстро стала объектом насмешек у пользователей социальных сетей.

Также мы писали, что Канье Уэст запустит женскую линию одежды.