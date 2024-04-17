Актриса Анджелина Джоли появилась на публике с новой татуировкой: что она означает

48-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли продемонстрировала новую татуировку во время очередного выхода в свет. Звезда побывала на премьере бродвейского мюзикла «Аутсайдеры». О ее появлении пишет зарубежный портал Page Six.

Знаменитость блистала на дорожке в платье медного цвета. На ней была коричневая накидка, которая не смогла скрыть новый рисунок на теле. Это была надпись на внутренней стороне руки «Оставайся золотым», ее еще можно перевести как «Никогда не меняйся».

Поклонники обратили внимание, что Джоли с годами стала выглядеть еще лучше. Она сделала голливудский макияж с красными губами и черными стрелками на глазах, дополнив свой образ золотистыми аксессуарами. Многих привлекли серьги необычной формы на ушах знаменитости.

Напомним, что стройная актриса является многодетной матерью и принимает активное участие в жизни наследников. У нее есть сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин, всего шестеро детей! Но только трое из них являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. Знаменитости официально развелись в 2019 году, хотя документы были поданы еще за три года до этого.

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