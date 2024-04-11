«Становится все хуже»: актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса

60-летний актер Тиль Швайгер столкнулся с сепсисом, получив рану в августе 2023 года. Знаменитости могут ампутировать ногу.

Об этом пишет Bild.

Швайгер лежит в больнице. Он рассказал журналистам, что две недели принимает антибиотики.

Это связано с раной на ноге – прошедшим летом актер ударился голенью, в рану попали микробы. На ноге образовалась язва.

«К сожалению, становится всё хуже», - поделился Швайгер.

Издание узнало, что временами возникал риск ампутации.

Сам актер планирует посетить премьеру фильма Гая Ричи в Нью-Йорке – он сыграл главную роль в его картине. Однако медики пока не дают согласие на поездку из-за возможных осложнений.

Ранее перенесший несколько ампутаций фигурист Роман Костомаров рассказал, что первое время после операций не хотел жить. Со временем он стал пытаться «хотя бы приблизительно жить так, как жил».