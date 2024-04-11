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ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 апреля 2024, 15:46
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«Становится все хуже»: актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса

60-летнему актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса.
«Становится все хуже»: актеру Тилю Швайгеру могут ампутировать ногу из-за сепсиса

© Starface.ru

60-летний актер Тиль Швайгер столкнулся с сепсисом, получив рану в августе 2023 года. Знаменитости могут ампутировать ногу.

Об этом пишет Bild.

Швайгер лежит в больнице. Он рассказал журналистам, что две недели принимает антибиотики.

Это связано с раной на ноге – прошедшим летом актер ударился голенью, в рану попали микробы. На ноге образовалась язва.

«К сожалению, становится всё хуже», - поделился Швайгер.

Издание узнало, что временами возникал риск ампутации.

Сам актер планирует посетить премьеру фильма Гая Ричи в Нью-Йорке – он сыграл главную роль в его картине. Однако медики пока не дают согласие на поездку из-за возможных осложнений.

Ранее перенесший несколько ампутаций фигурист Роман Костомаров рассказал, что первое время после операций не хотел жить. Со временем он стал пытаться «хотя бы приблизительно жить так, как жил».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Bild
Автор:Лилия Караева
Теги:
актер
язва
ампутация