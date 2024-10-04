Рэпер Эминем станет дедушкой

28-летняя дочь рэпера Эминема сообщила, что впервые станет мамой. На YouTube-канале артиста появился ролик, подтверждающий новость о пополнении в семье.

Рэпер презентовал новый клип на песню Temporary, в котором присутствуют архивные кадры с наследницей. Также в ролике есть снимки, сделанные недавно: на них дочь Эминема выходит замуж и объявляет о своей беременности. Девушка передала ему футболку с надписью «дедушка» и снимок УЗИ.

Посмотрев клип, фанаты принялись поздравлять рэпера с предстоящим пополнением.

«То, что Эминем станет дедушкой, — самая прекрасная новость. Большое спасибо, что поделились с нами, мы знаем, насколько вы скрытны», — высказались пользователи Сети.

Сам артист никак не комментировал беременность дочки.

Ранее мы писали, что рэпер Эминем станцевал с 28-летней дочерью Хейли на ее свадьбе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 39-летняя певица Кэти Перри появилась на публике в черном платье в виде сумки.