Сам как жених: рэпер Эминем выдал дочь замуж и станцевал с ней

51-летний рэпер Эминем станцевал с 28-летней дочерью Хейли на ее свадьбе. Торжество состоялось в прошлые выходные. Подробности сообщает зарубежное издание TMZ.

Звездная наследница Хейли Джейд Скотт отправилась к алтарю со своим избранником Эваном Макклинтоком. Девушка выбрала для особенного повода белое облегающее платье с декольте и шлейфом, дополнив образ фатой и серьгами с жемчугом. В соцсетях появились кадры, на которых она танцует с отцом. Поклонники отметили, что рэпер выглядит невероятно молодо.

Напомним, что Хейли и ее возлюбленный встречаются с 2016 года. Их знакомство состоялось во время учебы в колледже. Девушка изучала психологию, а парень экономику. После многолетнего романа бойфренд решился сделать любимой предложение. Он преподнес кольцо весной прошлого года.

О самом Эминеме известно то, что он продолжает творческую деятельность, а недавно отметил для себя важную дату – 16 лет трезвости! Близкие и поклонники поддержали артиста и написали ему множество теплых слов.

Ранее мы писали о том, что бывший возлюбленный актрисы Памелы Андерсон Кид Рок напился во время интервью и начал размахивать пистолетом. Он позвал журналиста к себе в гости, где выпивал белое вино, а после приступил к виски. В конце встречи звезда к тому же пригласил представителя СМИ остаться в его доме.