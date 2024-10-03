39-летняя певица Кэти Перри появилась на публике в черном платье в виде сумки

Певица Кэти Перри вышла в свет в платье известного бренда. Поклонники обратили внимание, что наряд выполнен в виде сумки. Фото публикует Telegram-канал «Только никому...».

Для появления на публике артистка выбрала наряд Total black. На ней было платье с многочисленными карманами и ремнями, а зона декольте была оформлена в виде сумки. В ней Кэти хранила телефон, карандаш для губ и капли для глаз. Волосы вокалистка оставила распущенными, сделав «мокрую» укладку.

Дополнила образ певица черными очками и кожаными сапогами на каблуке. Судя по видео, появившемся в Сети, Кэти была в восторге от своего наряда.

Напомним, что Кэти Перри счастлива в отношениях с актером Орландо Блумом. Однако был момент в 2017 году, когда они расставались. Артистка признавалась, что не была готова к семье, а Орландо уже хотел и брак, и детей. Спустя год после разрыва звезды вновь встретились, и тогда исполнительница осознала, что не может без Блума.

По словам Перри, после того разрыва она обратились за помощью к психологу. Сейчас они до сих пор продолжают работу над отношениями.

Ранее появилась информация о проверках Кэти Перри полицией после съемок клипа в Испании.