Осетровая и щучья икра, фуа-гра, бульон из сена и грибов: Канье Уэст поел в московском ресторане на 200 тысяч

В Москву прибыл известный американский рэпер Канье Уэст. Во время изучения города он посетил один дорогой столичный ресторан, где поел на 200 тысяч рублей, передает Telegram-канал Mash.

Так, по данным СМИ, ужин артиста состоял из множества позиций. В него входили, например, осетровая и щучья икра, фуа-гра, бульон из сена и грибов. Также на столе располагались нарезки, напитки и другие блюда.

Счет у американского рэпера и его гостей получился на пару сотен тысяч рублей. Но артиста при этом все устроило, как пишут журналисты. Он остался доволен посещением столичного ресторана с кулинарными изысками.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал визит Канье Уэста в Москву. Он напомнил рэперу о правилах приличия, так как тот, посещая другие мировые столицы, не пренебрегает ходить по улицам вместе со своей супругой Бьянкой Цензори в неглиже.