«Он убит горем»: принц Гарри расстроен, что не может общаться с больной раком Кейт Миддлтон

В последнее время между членами британской королевской семьи напряженные отношения. Все началось с того, что принц Гарри оказался в центре скандала, когда разорвал связь с Великобританией и переехал США. Однако теперь, по словам инсайдера, герцог Сассекский сильно расстроен из-за того, что не может общаться с онкобольной женой своего брата Кейт Миддлтон, пишет Closer.

В 2020 году принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США. Многие эксперты считают, что этим шагом он испортил отношения с семьей, а особенно с братом, принцем Уильямом.

По словам источника, близкого к принцу Гарри, он очень расстроен тем, что его с супругой не пригласили на торжественный парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения короля Карла III. Инсайдер утверждает, что герцог Сассекский хотел посетить мероприятие, несмотря на продолжающуюся вражду с семьей, чтобы «поддержать лично» больную раком Кейт Миддлтон.

Как оказалось, принц Гарри переживал за состояние Кейт Миддлтон с тех пор, как узнал о ее диагнозе. Герцог Сассекский буквально «убит горем» из-за невозможности общаться и видеться с принцессой Уэльской, которую он однажды назвал «сестрой, которой у него никогда не было».

«Он по-прежнему убит горем и сбит с толку тем, как с ним обращаются члены королевской семьи. Он не получает обновлений о здоровье своего отца или Кейт, и даже элементарное общение практически отсутствует. Его как будто больше не существует», — поделился инсайдер.

Собеседник издания заявил, что принц Гарри «отказывается быть отвергнутым» и намерен в ближайшее время приехать в Великобританию и помириться с семьей и с Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось о том, что принц Гарри и Меган Маркл сделали шаг к примирению с Кейт Миддлтон.