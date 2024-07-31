Разведенную Риз Уизерспун заподозрили в романе с финансистом

Разведенную актрису Риз Уизерспун заметили на свидании с 56-летним финансистом. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В марте 2023 года Риз объявила о разводе из-за «непримиримых разногласий» с супругом. Спустя год актрису заподозрили в новом романе. На днях ее заметили в Нью-Йорке на свидании с финансистом. Ее избранником стал 56-летний Оливер Хаарманн.

Для романтического вечера Риз выбрала черное платье, подчеркнувшее фигуру. Ее образ дополнили босоножки, сережки и браслеты от Cartier. Оливер отдал предпочтение классическому стилю, надев белую рубашку, синие брюки и мокасины.

Пару запечатлели, когда та садилась в машину, чтобы отправиться на ужин в элитный ресторан. Примечательно, что это уже не первое свидание знаменитостей. Ранее их видели вместе на вертолетной площадке.

Сама актриса никак не комментировала слухи о новом романе.

Ранее 24-летняя дочь актрисы Риз Уизерспун ответила на критику своей внешности. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что рэпер Канье Уэст установил тотальный контроль над Бьянкой Цензори и критикует ее.