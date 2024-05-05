«Бодишейминг токсичен!»: дочь Риз Уизерспун поставила на место хейтеров в Сети

24-летняя дочь актрисы Риз Уизерспун ответила на критику своей внешности. Девушка выложила пост в социальных сетях, в котором подчеркнула, что ее тело – это ее дело.

Многие поклонники творчества Уизерспун не перестают сравнивать актрису с ее повзрослевшей дочерью. Девушка унаследовала от знаменитой мамы изящные черты лица, светлые волосы и стройную фигуру. Однако недоброжелатели засыпают 24-летнюю Аву Филипп негативными комментариями, где говорят, что ее мать выглядит намного лучше.

Последней каплей для девушки стало недавнее мероприятие Tiffany&Co, на которое она пришла в компании звездной мамы. После этого Ава выложила в микроблоге обращение к хейтерам.

«Я видела, как двое разных незнакомцев комментировали мое тело. Первый сказал, что я должна сесть на Ozempic, потому что я слишком толстая... Второй обвинил меня в том, что я морила себя голодом, потому что я слишком худая», – поделилась девушка.

Ава назвала обсуждение чужого тела токсичным поведением, подчеркнув, что каждый человек красив по-своему.

«Бодишейминг токсичен, независимо от того, кто является объектом. Мы все заслуживаем чувствовать себя в безопасности и умиротворении в том сосуде, в котором живем», – заключила дочь Уизерспун.

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