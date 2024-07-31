«Это так унизительно»: Канье Уэст установил тотальный контроль над Бьянкой Цензори

Рэпер Канье Уэст установил тотальный контроль над Бьянкой Цензори. Музыкант решает, что девушка должна делать, куда пойти и что надеть. Кроме того, он следит за ее питанием и временем сна. Об этом сообщил инсайдер в беседе с порталом In Touch Weekly.

По словам человека, близкого к окружению звезд, Канье хочет знать все о своей жене и контролирует каждый ее шаг. Он также принимает все решения за Бьянку. Если раньше обсуждалось только то, что Уэст выбирает одежду для супруги, то теперь ситуация усугубилась.

«Он снимает ее со всех сторон, прежде чем они выйдут на улицу. Затем он критикует ее тело — это так унизительно! Канье просматривает ее социальные сети и контролирует, что она ест и пьет. Ей даже не разрешают ложиться спать, пока он не скажет ей», — отмечает анонимный источник.

При этом музыкант убежден, что делает все во благо девушки. Но многие из его знакомых не согласны с ним. Так, бывшая жена Уэста Ким Кардашьян хочет вмешаться в отношения мужчины и защитить Цензори. Она готова помочь, если потребуется.

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