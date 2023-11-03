Раскрыты детали разговора Мэттью Перри с неизвестной девушкой за день до его смерти

Звезда сериала «Друзья», актер Мэттью Перри за день до своей смерти ужинал с обладательницей титула «Мисс Калифорния» и участницей конкурса «Мисс мира Америка» Афинной Кросби. Они встретились в ресторане отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе.

Девушка призналась, что именно она была в компании актера в вечер трагедии. Афинна заверила, что они с артистом были близкими друзьями.

«Мэтью был в хорошем настроении во время нашей совместной прогулки, и мы все до сих пор потрясены этой огромной потерей. Я хочу подчеркнуть, что он был в чрезвычайно хорошем настроении и с энтузиазмом рассказывал мне о том, что у него намечается в жизни», — рассказала она в интервью Daily Mail.

В последние годы, по ее словам, исполнитель роли Чендлера Бинга в культовом ситкоме не злоупотреблял алкоголем. Кроме того, он собирался посвятить свою жизнь пропагандистской работе по профилактики алкоголизма и наркомании.

Афинна описала артиста как счастливого и энергичного человека.

«Наша индустрия развлечений действительно потеряла легенду. Покойся с миром», — добавила девушка.

Напомним, Перри умер в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Тело артиста нашел его ассистент. Как сообщили в полиции, он утонул в джакузи от внезапной остановки сердца. Известно, что до этого Перри в течение двух часов занимался спортом. В крови артиста не нашли запрещенных веществ.

Ранее бывшая невеста артиста рассказала об отношениях с ним. Подробности читайте в этой статье.