Раскрыты детали разговора Мэттью Перри с неизвестной девушкой за день до его смерти
Участница конкурса «Мисс мира Америка» ужинала с Мэтью Перри за день до его смерти.
© Katie Godowski/Associated Press/East News
Звезда сериала «Друзья», актер Мэттью Перри за день до своей смерти ужинал с обладательницей титула «Мисс Калифорния» и участницей конкурса «Мисс мира Америка» Афинной Кросби. Они встретились в ресторане отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе.
Девушка призналась, что именно она была в компании актера в вечер трагедии. Афинна заверила, что они с артистом были близкими друзьями.
«Мэтью был в хорошем настроении во время нашей совместной прогулки, и мы все до сих пор потрясены этой огромной потерей. Я хочу подчеркнуть, что он был в чрезвычайно хорошем настроении и с энтузиазмом рассказывал мне о том, что у него намечается в жизни», — рассказала она в интервью Daily Mail.
В последние годы, по ее словам, исполнитель роли Чендлера Бинга в культовом ситкоме не злоупотреблял алкоголем. Кроме того, он собирался посвятить свою жизнь пропагандистской работе по профилактики алкоголизма и наркомании.
Афинна описала артиста как счастливого и энергичного человека.
«Наша индустрия развлечений действительно потеряла легенду. Покойся с миром», — добавила девушка.
Напомним, Перри умер в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Тело артиста нашел его ассистент. Как сообщили в полиции, он утонул в джакузи от внезапной остановки сердца. Известно, что до этого Перри в течение двух часов занимался спортом. В крови артиста не нашли запрещенных веществ.
Ранее бывшая невеста артиста рассказала об отношениях с ним. Подробности читайте в этой статье.