«Он причинял боль, какой я никогда не знала»: бывшая невеста об отношениях с Мэттью Перри

Бывшая невеста звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри опубликовала пост в соцсетях, посвященный умершему актеру. Молли Гурвиц призналась, что сильно его любила, но он причинил ей огромную боль. Об этом сообщает Woman.ru.

В ноябре 2020 года молодые люди мечтали пожениться и объявили о помолвке, но через несколько месяцев громко расстались. А 29 октября 2023 года актер ушел из жизни. Бывшая невеста не могла остаться в стороне и высказалась по поводу мужчины, который когда-то чуть не стал ее мужем.

Молли опубликовала в личном микроблоге кадр, на котором Пэрри позировал на фоне заснеженного города. Он был запечатлен со спины. Она рассказала о ярком воспоминании, связанном с Мэттью. По словам девушки, это было воссоединение «Друзей», которое они смотрели вместе.

«Мне было так хорошо! Мы перематывали и изучали сцены. Наше понимание юмора — это то, что нас связывало. Быть с ним, когда он заново открывал свой блеск, было волшебно», – написала девушка.

Гурвиц редко рассказывала подробности романа со звездой, но в этот раз раскрыла, что у них были такие же отношения, как у обычных людей – с ссорами и недопониманием.

«Я любила его безумно, сильнее, чем могла себе представить. Но он был сложным, и он причинял боль, какой я никогда не знала. Никто в моей взрослой жизни не оказал на меня более глубокого влияния, чем Мэттью Перри», – добавила она.

При этом Молли написала слова благодарности мужчине за то, что он был в ее жизни. О причинах их расставания девушка рассказывать не стала. Но по слухам, актер активно общался с другими женщинами, пока был в отношениях с невестой.

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