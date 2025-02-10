Раскрыто, во сколько Канье Уэсту обошлась реклама футболки со свастикой

Раскрыто, сколько популярный американский рэпер Канье Уэст заплатил за рекламу на «Супербоуле – 2025». Об этом пишет издание Daily Express.

По информации источника, всего за минуту рекламы музыкант потратил 8 млн долларов (778 млн рублей).

Уточняется, что в перерыве трансляции решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) США показали рекламное видео, в котором Канье Уэст призывал всех перейти на сайт его бренда Yeezy, где на момент написания материала продавалась лишь футболка со свастикой.

В начале 2025 года Канье Уэст оказался в центре сразу нескольких скандалов. Артист публично объявил о своем заболевании аутизмом и, обращаясь к темнокожим людям, назвал рабство «выбором». Через некоторое время рэп-исполнитель выложил на своей странице на платформе X порядка 20 постов со словами «Все белые люди — расисты», «Я люблю Гитлера» и другими.

Позднее Канье Уэст оправдался за слова о Гитлере и нацизме.

Также мы писали, что Канье Уэсту могут запретить въезд на территорию России.