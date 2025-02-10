ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 февраля 2025, 12:11
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Раскрыто, во сколько Канье Уэсту обошлась реклама футболки со свастикой

Рэпер Канье Уэст заплатил почти 800 млн рублей за минуту рекламы на «Супербоуле».
Раскрыто, во сколько Канье Уэсту обошлась реклама футболки со свастикой

© Jordan Strauss/Invision/East News

Раскрыто, сколько популярный американский рэпер Канье Уэст заплатил за рекламу на «Супербоуле – 2025». Об этом пишет издание Daily Express.

По информации источника, всего за минуту рекламы музыкант потратил 8 млн долларов (778 млн рублей).

Уточняется, что в перерыве трансляции решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) США показали рекламное видео, в котором Канье Уэст призывал всех перейти на сайт его бренда Yeezy, где на момент написания материала продавалась лишь футболка со свастикой.

В начале 2025 года Канье Уэст оказался в центре сразу нескольких скандалов. Артист публично объявил о своем заболевании аутизмом и, обращаясь к темнокожим людям, назвал рабство «выбором». Через некоторое время рэп-исполнитель выложил на своей странице на платформе X порядка 20 постов со словами «Все белые люди — расисты», «Я люблю Гитлера» и другими.

Позднее Канье Уэст оправдался за слова о Гитлере и нацизме.

Также мы писали, что Канье Уэсту могут запретить въезд на территорию России.