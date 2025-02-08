«Я победил»: Канье Уэст оправдался за слова о Гитлере и нацизме

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст после разразившегося скандала вокруг его признаний о симпатиях к Гитлеру и нацизму отказался от своих слов и заявил, что таким образом провел «социальный эксперимент».

«Я победил. На протяжении 12 часов я писал практически все, что хотел, и у меня все еще есть мой аккаунт. И, самое главное, мои миллиарды», — пояснил музыкант в своем блоге.

Он также поблагодарил интернет-троллей и «нейродивергентов» за оказанную поддержку в медиаполе. Слова рэпера приводит Газета.Ru.

Напомним, 7 февраля Канье Уэст написал свыше 20 скандальных постов в своем блоге. После этого о завершении сотрудничества с рэпером объявил российский дизайнер Гоша Рубчинский.

Ранее движение «Ветераны России» потребовало запретить Канье Уэсту въезд на территорию РФ. По мнению активистов, высказывания рэпера подпадают под статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».